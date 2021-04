Holloway, do Fortaleza Basquete Cearense, sofre fratura e está fora da temporada do NBB

O ala Desmond Holloway, um dos destaques do Fortaleza Basquete Cearense, está fora do restante da temporada do NBB. Na partida da última terça-feira (06) contra o Franca, o atleta sofreu uma fratura do platô medial da tíbia, o tempo estimado para recuperação é de 6 semanas.

Após exames foi constatado que ele está com todos os ligamentos preservados e já iniciou o tratamento de analgesia e a partir da próxima semana iniciará o trabalho de fortalecimento.

Na partida na qual Holloway se lesionou, o Fortaleza venceu por 84×69, com 17 pontos e seis rebotes dele.

O próximo jogo do Fortaleza será no próximo sábado (10) contra o Campo Mourão às 19 horas. Partida será no Ginásio da ASCEB, em Brasília.