Holanda x País de Gales: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Líder do grupo A4 da competição, a Holanda recebe o último colocado País de Gales nesta terça-feira (14), às 15h45 (horário de Brasília), pela 4ª rodada do Grupo A4 da UEFA Nations League. O confronto acontece na casa do Feynoord, no Estádio De Kuip, em Roterdã (HOL).

Onde assistir

A partida será transmitida pelo Star+.

Palpites

inter@

Prováveis escalações

Holanda: Cillessen; Timber, De Vrij e Aké; Dumfries, Berghuis, De Jong, Klaassen e Blind; Bergwijn e Depay. Técnico: Louis van Gaal.

País de Gales: Davies; Ampadu, Rodon, Davies; Williams, Morrell, Allen, Norrington-Davies; Ramsey; James, Bale. Técnico: Ryan Giggs.

FICHA TÉCNICA | HOLANDA X PAÍS DE GALES

Local: Feynoord Stadium (De Kuip), em Roterdã (HOL)

Data: 14/06/22 (terça-feira)

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Árbitro: Horatiu Fesnic (ROM)

Assistentes: Valentin Avram (ROM) e Alexandru Cerei (ROM)

VAR: Maurizio Mariani (ITA)