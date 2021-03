Holanda permite presença de 5 mil torcedores em jogo das Eliminatórias no dia 27

Até 5 mil torcedores terão permissão para comparecer ao confronto entre Holanda e Lituânia, marcado para 27 de março e válido pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022, servindo como um teste para avaliar como é possível reabrir com segurança eventos de grande escala para o público na pandemia de coronavírus.



A partida, a ser realizada na Johan Cruyff Arena, em Amsterdã, será usada para estudar a eficácia de diferentes medidas de controle de multidões e de testes rápidos para covid-19, que exibem o resultado para os exames em um aplicativo para telefones celulares, como explicou a Associação Holandesa de Futebol (KNVB, na sigla em holandês), nesta terça-feira.



"Resultados favoráveis desta pesquisa para o futebol podem acelerar o processo em direção a estádios bem frequentados nas fases finais da temporada 2020/2021 do futebol profissional e na Eurocopa", disse a KNVB.



Os fãs serão divididos em "bolhas de pesquisa" no estádio de Amsterdã, para que os pesquisadores possam estudar os efeitos de fatores diferentes, incluindo a disposição dos assentos.



O teste é importante para a Holanda visando a Eurocopa, adiada de 2020 para 2021 em função da pandemia, porque o país tem Amsterdã como uma das cidades-sede da competição. Previsão é de disputa de quatro jogos na Johan Cruyff Arena, com capacidade para cerca de 55 mil espectadores.

