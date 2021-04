"Hoje tem": Neymar confirma presença em PSG X Bayern; torcedores apoiam nas redes

O atacante brasileiro Neymar entrou nos assuntos mais comentados do Twitter nesta terça-feira (13). Através da expressão “Hoje tem”, diversos torcedores demonstraram apoio ao jogador do Paris Saint Germain (PSG) contra o Bayern de Munique, em duelo pelas quartas da Liga dos Campeões. O atleta também retribuiu o carinho e entrou na campanha.

A partida ocorre às 16h, no Parque dos Príncipes, na França, mas a movimentação teve início nas vésperas. O confronto marca a reedição da decisão do torneio, vencida pelos alemães em 2020.

No jogo de ida, na última quarta (7), a hashtag #NeyDay concentrou os fãs. Em campo, o brasileiro brilhou com duas assistências e ajudou na vitória por 3 a 2 na Alemanha - com o resultado, o PSG avança com um empate.

Veja reações da torcida