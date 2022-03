Hipismo: 1ª etapa do Cearense de Salto reúne mais de 200 competidores

Enquanto as criações Quarto de Milha da Fazenda Haras Claro preparam-se para mais um importante evento, dias 25, 26 e 27 deste mês, na cidade de Canindé - GP/Leilão Mega Race Haras Primavera Elite e Convidados - outro segmento equino, movimentou os adeptos do hipismo, com absoluto brilho.

Foi a I Etapa do Circuito Cearense de Salto, com registro de recorde de inscrições e participantes. Mais de 200 conjuntos competiram nesta etapa. Provas com cavaleiros e amazonas em diferentes faixas de idade.

Esta disputa aconteceu no Centro Hípico JLP. Acontecerão sete etapas e o campeonato. Com o Centro Hípico JLP, outras quatro entidades são filiadas - Equipe FV, Sitio Siel Camará, Centro Hípico Chamdird e Sociedade Hípica JPF. O hipismo é esporte olímpico, tem suas disputas entre homens e mulheres, bem como o fator idade é livre, competindo jovens e idosos entre si.

Há 25 anos, o hipismo cearense tem atividade local, nacional e internacional. Uma de suas dedicadas integrantes é Uiana Diógenes, esposa do criador Moacir Diógenes (Haras Trapiá) com três jovens filhas campeãs. Também registrando o empenho de Renata Holanda neste segmento do hipismo regional.

