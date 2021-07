Herói diante do Athletico/PR, Wendson comemora 1º gol pelo Ceará e o dedica ao avô

O atacante Wendson diz viver um momento especial em sua recém iniciada carreira, com o primeiro gol marcado pelo Ceará, aos 53 minutos do 2º tempo, que deu a vitória ao Alvinegro diante o Athletico/PR, no último sábado pela Série A no Castelão.

Há apenas quatro meses no Ceará, após se destacar no Ferroviário no Estadual, o atacante de 23 anos fez seu primeiro gol em sua quinta partida pelo clube. Ele afirma que o momento é especial.

"É algo inexplicável. Esperava por esse momento. Trabalhei muito. É muito emocionante viver tudo isso no Ceará, tudo muito rápido também. São sete jogos e eu fiz esse gol, no último minuto. Graças a Deus fui feliz e ajudei meus companheiros, o clube. É continuar trabalhando, com os pés no chão, humildade, e quando tiver oportunidade, ajudar o Vozão da melhor maneira possível".

Dedicatória

Ainda sobre o gol da vitória no último sábado, Wendson o dedicou em especial para seu avô, que sempre o acompanhou e deu apoio.

"Foram muitas mensagens que recebi após o gol e não sabia por onde começar a responder. Meu pai, mãe, avô, meu pai gritando. Faz cinco meses que não vejo eles e priorizo o contato com a família. Não descartando meus pais, mas meu avô está ‘na batida’ comigo há muito tempo, apoia desde quando eu não tinha nada decretado ainda, sempre me apoiou. O primeiro a ligar foi ele e quero dedicar esse gol a ele, para toda minha família, mas ele é especial mesmo. É um cara sensacional na minha vida", dedicou.

Oportunidade

Por fim, Wendson espera que tenha mais oportunidades no Vovô, já que o setor de frente teve desfalques recentes com as saídas de Saulo Mineiro e Vizeu. Até então, o atacante disputou cinco partidas na Série A, todas entrando no segundo tempo e duas pelo time Sub-23 no Brasileiro de Aspirantes.

"A gente tem um grupo muito qualificado. Como sempre falo, quando chego, chego pra somar com toda a equipe. Tô aqui de coração aberto para trabalhar, dar o meu melhor ao clube. Tem grandes nomes dentro do clube, então estou brigando pelo meu espaço, com pés no chão, humildade. Quando receber oportunidade, como vem acontecendo, vou dar o meu melhor à equipe, ao Vozão".

No próximo domingo (25), o Ceará enfrenta o Sport pela 13ª rodada da Série A, na Ilha do Retiro às 20h30. O Alvinegro é o 7º colocado com 18 pontos, enquanto o time pernambucano é o 16º com 10.

