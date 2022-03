Herói da classificação do Moto na Copa BR, cearense relembra trabalho em mototáxi e lava jato

O herói da classificação do Moto Club para a segunda fase da Copa do Brasil é cearense. Dagson dos Santos nasceu em Missão Velha, no interior do estado, e marcou dois dos três gols da equipe contra a Chapecoense, no Castelão, em São Luís. O atacante de 25 anos relembra o difícil começo de carreira, por ter desacreditado do futebol, e quando decidiu trabalhar como mototáxi e num lava jato. Com informações do ge.

Dagson começou a jogar em 2015. Sem emplacar no campo, decidiu parar em 2019. Voltou a atuar em 2020, quando foi para o Icasa e começou a balançar as redes. Sem consequência na equipe, decidiu parar outra vez.

“Tinha colocado um negócio pra mim trabalhar e de repente apareceu uma situação do Guarani de Juazeiro para mim jogar na Terceira Divisão do Cearense e agarrei a oportunidade. Comecei mal, foram dois anos sem jogar, pois não tive sequência no Icasa, mas depois comecei a jogar e, de lá pra cá, foi só glória", lembrou Dagson.

Além do Verdão do Cariri e do Guaraju, ele passou pelo Inter de Limeira, Parnahyba, Barbalha, Cariri e Crato. Em 2021, fez uma boa temporada, com nove gols em sete jogos pelo Guarani mas, certamente, vive um momento especial no rubro-negro.

Pelo atual clube, Dagson balançou as redes quatro vezes nas duas únicas partidas que disputou, todas importantes: na semifinal do Maranhense contra o Pinheiro, garantindo vaga na final, e na classificação para a segunda fase da Copa do Brasil. Nesta terça-feira, a equipe venceu a Chape por 3 a 2. Agora, ele saboreia o momento e lembra como o esporte tem transformado a vida dele.

"Eu botei um lava jato, cara. Tava trabalhando de mototáxi. Depois coloquei esse lava-jato pra mim e estava trabalhando eu e meu irmão. E aí veio essa oportunidade. Eu não tenho palavras. Por um momento eu tava desacreditado do futebol, não queria mais jogar e, de repente, Deus me dá a oportunidade de voltar a jogar e muda todo cenário", contou.

Com a classificação histórica para a segunda fase do torneio nacional, o Moto Club ainda garantiu R$750 mil reais de premiação. O cearense lembra que não perdeu a esperança na equipe, mesmo quando a partida estava empatada e isso eliminaria o time.

"Eu não desacreditei. A todo momento estava concentrado e sabia que Deus ia me dar uma oportunidade. Ele veio no final, fui feliz em converter o pênalti e dar a classificação para o time", finalizou.

Legenda: Moto Club elimina Chape e avança para a segunda fase da Copa do Brasil. Foto: Hiago Ferreira/Moto Club

