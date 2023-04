Henrique Gurgel e Sheldon Breno conquistam medalhas na natação em Portugal

Atletas paralímpicos do Fortaleza Esporte Clube, Henrique Gurgel e Sheldon Breno conquistaram medalhas no Open Internacional Europe Swimming Portugal 2023.

Henrique Gurgel conquistou o 1° lugar nos 50m peito e nos 150m medley e o 2° lugar nos 100m livres e no 50m costas, acumulando quatro medalhas.

Já Sheldon Breno, volta para Fortaleza com duas medalhas de prata, conquistadas nas provas dos 100m peito e 50m costas, além do 4° lugar nos 100m livres e 200m livres, em sua primeira competição na Europa.

Dez países

Disputado na cidade do Porto-POR, a competição que contou com atletas de mais de 10 países foi realizada no último final de semana, nos dias 15 e 16 de abril.