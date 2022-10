Henrique Gurgel é campeão nas Paralimpíadas Universitárias e conquista o hexacampeonato

Henrique Gurgel, atual campeão brasileiro e pan-americano, disputou entre os dias 11 e 15 de Outubro as Paralimpíadas Universitárias de 2022 em João Pessoa, na Paraíba, e garantiu pódio em todas as categorias que disputou. O atleta sagrou-se hexacampeão brasileiro após ficar em 1º lugar nos 150m medley da natação. Além da medalha de ouro Henrique conquistou o bronze nos 50m costas e a prata nos 100m livres. A competição foi seletiva e se limitou ao ranking dos melhores atletas do Brasil.

O nadador, em 2021, fechou contrato com a equipe do Fortaleza e nesse ano conseguiu concluir mais uma meta, voltar para casa com medalhas na mala. Mais que conquistas individuais, Henrique sempre carregou com si a missão de atrair cada vez mais atletas para os esportes.

"Responsabilidade em repetir os feitos e em segundo momento tentar sempre incentivar mais pessoas a estar no meio do esporte. Eu acho que nós que somos atletas referências e que temos um currículo dentro e fora do pais, temos a missão de incentivar cada vez mais pessoas a estar nesse meio e ter as oportunidades que nós tivemos.", disse o nadador.

Henrique tem na sua carreira títulos e medalhas como 1º lugar nos 200m livres do Campeonato Internacional Loterias Caixas Brazilian em 2016, 1º lugar nos 50m peito e 2º lugar nos 100m costas no Campeonato Open Internacional German Swimming Championship em 2016, 1º lugar nos 100m costas e 2º lugar nos 50m livre no Campeonato Open Internacional de Natação das Américas Colômbia em 2016, além do título de Campeão Brasileiro.