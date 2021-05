Helio Castroneves ganha pela quarta vez as 500 Milhas de Indianápolis

O brasileiro Hélio Castroneves venceu pela quarta vez as 500 Milhas de Indianápolis neste domingo, entrando assim no grupo de pilotos mais vencedores da história desta tradicional prova do automobilismo.

Numa final emocionante, Castroneves, da equipe Meyer Shank, ultrapassou o espanhol Álex Palou a duas voltas para o encerramento da prova.

O brasileiro, de 46 anos, já havia triunfado no icônico circuito oval americano de 4 km em 2001, 2002 e 2009, e com o pódio deste domingo se junta a AJ Foyt, Al Unser e Rick Mears como os únicos quatro vencedores no Indianapolis Motor Speedway.