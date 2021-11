Hamilton vence no Catar e Fernando Alonso volta ao pódio após sete anos

Controlando a corrida inteira, de ponta a ponta, Lewis Hamilton conquistou mais uma vitória neste domingo (21), no GP do Catar da Frórmula 1. O britânico liderou todas as 57 voltas e controlou os ataques de Max Verstappen, que terminou na 2ª colocação.

Um grande destaque foi o espanhol Fernando Alonso, que completou um fim de semana de destaque da Alpine ao chegar em terceiro lugar. O bicampeão voltou ao pódio após um jejum de sete anos.

RESULTADO DA PROVA

Veja como ficou a classificação atualizada da Fórmula 1

