Hamilton perde disputa com Alonso, leva a pior e está fora do GP da Bélgica

O Grande Prêmio da Bélgica protagonizou uma das cenas mais impactantes da temporada 2022 da Fórmula 1. O piloto Lewis Hamilton tentou passar Fernando Alonso na Les Combes, mas levou a pior e chegou a voar na pista de Spa-Francorchamps na corrida deste domingo (28).

Hamilton fora

Com o carro perdendo força após o toque, o piloto da Mercedes foi perdendo muitas posições, até que foi aconselhado pela equipe no rádio a parar o carro. Com o abandono, Hamilton encerra a sequência de cinco pódios conquistados nas últimas corridas da temporada.

Alonso

Alonso se revoltou contra Hamilton após o incidente. “Ele fechou a porta por fora! Eu faço uma baita largada, mas esse cara só sabe pilotar quando larga em primeiro”, disse.