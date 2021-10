Hamilton lidera na Turquia e termina como o mais rápido do dia; Verstappen é 5º

Atual líder do Mundial de Pilotos, o inglês Lewis Hamilton consolidou o domínio apresentado nesta sexta-feira e fechou o dia como o mais rápido nos treinos livres para o GP da Turquia, a 16.ª etapa da temporada 2021 da Fórmula 1. O heptacampeão, que vai perder 10 posições no grid de largada em relação à posição a ser obtida no treino de classificação deste sábado por ter trocado seu motor, marcou 1min23s804 como sua melhor volta.

Outro grande destaque foi o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, que ficou a apenas 0s166 (1min23s970) do tempo estabelecido por Hamilton. O finlandês Valtteri Bottas, 0s410 (1min24s214) mais lento que o companheiro de Mercedes, fechou a lista dos três primeiros colocados do segundo treino livre e também de toda a sexta-feira.

A Red Bull só apareceu em quarto e quinto na tabela de tempos das atividades. O holandês Max Verstappen, grande rival de Hamilton na luta pelo título da temporada, foi superado pelo companheiro de equipe, o mexicano Sergio Pérez, e fechou o Top 5 com tempo 0s635 (1min24s439) mais lento na comparação com o registrado pelo inglês da Mercedes.

O também inglês Lando Norris voltou a andar bem com a McLaren e virou o sexto melhor tempo, seguido pelas Alpine do espanhol Fernando Alonso e do francês Esteban Ocon. Também francês, Pierre Gasly foi o nono com sua AlphaTauri e o italiano Antonio Giovinazzi concluiu o dia em 10.º lugar com a Alfa Romeo. Já o alemão Sebastian Vettel, com a Aston Martin, foi só o 16.º colocado, duas posições atrás da McLaren do australiano Daniel Ricciardo.

Ventos Fortes

Conforme previsto pela meteorologia para a tarde, os ventos fortes atingiram o circuito Istambul Park desde antes do início da segunda sessão de treinos livres. Os pilotos não perderam tempo e aproveitaram cada um dos 60 minutos e deixaram os boxes logo nos instantes iniciais da atividade.

Com tantos carros na pista logo de início, o tráfego tornou-se um problema para muitos pilotos. Outro ponto foi que o asfalto ainda não tinha a melhor aderência em alguns pontos, o que provocou, por exemplo, a rodada do canadense Nicholas Latifi, da Williams, na curva 9. Ao fim de 60 minutos de atividade, Hamilton consolidou o domínio estabelecido em todo o dia e fechou a sexta-feira como o melhor.

A Fórmula 1 volta a acelerar no circuito Istambul Park neste sábado. A terceira sessão de treinos livres terá início às 6 horas (de Brasília), enquanto que o treino oficial de classificação está marcado para 9 horas, mesmo horário da corrida no domingo.