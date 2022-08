Hamilton é xingado por Alonso após colisão e dispara: 'eu ia conversar, até ouvir o que ele disse'

Lewis Hamilton respondeu aos xingamentos feitos por Fernando Alonso. O espanhol chamou o colega de 'idiota' após incidente envolvendo os dois durante o GP da Bélgica, neste domingo (28). Ele ainda disse que o piloto da Mercedes só sabia dirigir se largasse na pole. Após saber o que o ex-companheiro de McLaren disse, o inglês afirmou que não vai mais conversar com ele.

"Eu não ligo. Prefiro não falar nada, tivemos diferentes resultados na carreira. Eu sei como as coisas são no calor do momento, mas é bom saber como ele se sente em relação a mim. É melhor que fique claro como ele se sente. Não foi intencional, eu assumo a responsabilidade por isso. É assim que adultos fazem. Eu ia conversar com ele, até ouvir o que ele disse", afirmou Hamilton após a corrida.

"Foi minha culpa, eu não podia vê-lo realmente, ele estava no meu ponto cego. Eu não deixei espaço e acabei pagando o preço. Peço desculpas à equipe, mas às vezes essas coisas acontecem", completou o heptacampeão.

O clima de rivalidade entre os dois já dura há algum tempo e ganhou um novo episódio no circuito de Spa-Francorchamps. Logo após a largada, Hamilton fechou Alonso e os carros de Mercedes e Alpine colidiram. Pouco depois, a equipe de Hamilton orientou que o piloto abandonasse a prova, quando o carro já soltava fumaça.

"Que idiota, fechando a porta por fora. Quer dizer, nós tivemos um grande início, mas esse cara só sabe dirigir quando larga do primeiro lugar", disse Alonso no rádio após a batida. Quando viu que Hamilton havia abandonado a prova, o piloto da Alpine ainda foi visto gesticulando.

Alonso seguiu na disputa e ainda conseguiu terminar na quinta colocação. O espanhol também comentou o acontecido posteriormente e ainda provocou a Ferrari pelo erro de estratégia no fim da corrida. Na penúltima volta, a Ferrari parou Leclerc para tentar a volta mais rápida e o piloto levou penalização de 5s por excesso de velocidade no pitlane. Além de não conseguir a volta mais rápida, o monegasco perdeu a quinta posição para Alonso e deixou de ganhar dois pontos.

"Com certeza, ele agora viu o incidente e assume a responsabilidade, o que obviamente é muito legal da parte dele. Foi um incidente na primeira volta, nada realmente a declarar. Fiquei surpreso quando vi que Leclerc parou no final. A Ferrari sempre tem estratégias estranhas, esta foi uma delas", disse.