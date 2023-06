Hamburgo perde outra do Stuttgart e vai jogar a divisão de acesso alemã pelo 6° ano seguido

Quinto maior campeão do Alemão com seis títulos, há alguns anos que o Hamburgo vem decepcionando seus torcedores. Nesta segunda-feira (05), a equipe recebeu o Stuttgart com desvantagem de três gols e voltou a amargar um tropeço, desta vez por 3 a 1, pela repescagem por vaga na elite. Com o revés, o clube terá de disputar a segunda divisão pela sexta temporada seguida.



Foi na atual campanha que a equipe mais chegou perto do retorno à elite. Terminou com 66 pontos, um a menos que os oponentes que garantiram o acesso direto: Heidenheim e Darmstadt. A torcida chegou a celebrar o acesso na última rodada, com invasão de campo e tudo, mas viu o líder virar com dois gols nos acréscimos e frustrar a celebração.



Rebaixado na temporada 2017/18, o Hamburgo ficou em quarto por três anos seguidos na divisão inferior. As duas primeiras, a um ponto dos playoffs. Na terceira, a quatro. Nas duas últimas oportunidades, foi superado nos jogos extras de ida e volta, desta vez diante do tradicional Stuttgart.

A equipe até começou bem nesta segunda, ao abrir o placar cedo, com Kittel. Essa era a estratégia para tentar devolver os 3 a 0 da ida. Mas a segunda etapa acabou sendo um pesadelo. Guirassy, que fez dois na ida, teve um gol anulado antes de dar passe para o empate de Millot, aos 3 da fase final.



Sem outra saída senão atacar, o Hamburgo se abriu e acabou levando a virada aos 19, com novo gol de Millot. Já no desespero, ainda foi vazado mais uma vez nos acréscimos. Aos 51, Mvumpa fechou a conta e garantiu a festa do Stuttgart.