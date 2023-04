Haaland fecha contrato e tem segundo maior patrocínio do futebol mundial; veja

Erling Haaland assinou contrato de patrocínio com a Nike e esse acordo se tornou o segundo maior do futebol mundial, segundo o site The Athletic. A parceria firmada com o norueguês deve dar ao jogador cerca de R$126 milhões por ano. O contrato é válido por 10 anos.

"A nova era do número 9", escreveu Haaland no anúncio da parceria.

Neymar é o detentor do maior patrocínio do futebol mundial, recebendo aproximadamente R$142 milhões por ano da Puma. Rafaela Pimenta, brasileira e empresária de Haaland demonstrou satisfação com a parceria.

"Incrível ver Erling Haaland e Nike ganhar vida. Além de ser um dos maiores patrocínios da história do esporte, Haaland e Nike é uma mentalidade para quebrar barreiras e nos inspirar a ser o nosso melhor eu. Muitos parabéns para Erling! Estou tão orgulhosa de ti. Agora é só mudar o jogo!", disse Rafaela.

Com o patrocínio, a Nike pretende explorar a imagem de Haaland como um jogador de referência vestindo a camisa 9. Em sua primeira temporada vestindo a camisa do Manchester City o jogador tem 37 jogos e 42 gols.

*Sob a supervisão de João Bandeira Neto