Haaland faz gol, mas Noruega fica no 1 a 1 com Holanda nas eliminatórias para a Copa do Mundo

Em jogo válido pela quarta rodada das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2022, Noruega e Holanda ficaram no 11 nesta quarta-feira (1). A partida do Grupo G foi disputada em Oslo, no Estádio Ullevaal.

Os gols da partida foram marcados por Haaland, aos 20 minutos de jogo. O atacante pegou uma sobra de bola dentro da área, dominou e finalizou no canto do goleiro. Com mais um tento, Haaland tem oito gols em 13 jogos pela equipe principal.

O empate holandês saiu aos 37 minutos, com Wijnaldum. O meio-campista avançou pela direita, cruzou rasteiro para Davy Klaassen completar para o gol.

Classificação

A Holanda é a segunda colocada no grupo G, com 7 pontos, atrás da Turquia, com 8. A Noruega é a quarta colocada, também com 7 pontos, mas saldo de gols inferior.