Guto valoriza vitória na Sul-Americana e sequência positiva

O Ceará conquistou uma vitória histórica nesta quarta-feira ao bater o Jorge Wilstermann por 3 a 1 no Castelão, começando com o pé direito sua trajetória na Copa Sul-Americana, como líder do Grupo C.

O técnico Guto Ferreira, valorizou a vitória alvinegra, conquistada em meio a uma sequência de jogos pesada. Ele destacou que é a 5ª vitória seguida da equipe do Ceará.

"Acho que vencer sempre traz coisas positivas. Importante que vencemos mais uma em sequência, acredito que seja a quinta. Tudo isso traz confiança, agora é administrar porque temos uma semifinal difícil contra uma equipe que está crescendo. É uma final para a gente. Depois não para, tem viagem para a Argentina. Vamos descansar os jogadores e escalar os melhores 11 que possam manter qualidade e intensidade que a equipe vem apresentando", destacou ele, lembrando da semifinal da Copa do Nordeste diante do Vitória já no próximo sábado.

Perfeccionista, Guto lamentou o gol sofrido após 4 partidas, mas elogiou a defesa.

"Infelizmente tomamos um gol depois de quatro partidas sem tomar gol. Nem por isso o sistema defensivo cedeu tanto espaço, foi uma atuação muito boa, foi um vacilo em um escanteio que ocasionou o pênalti".

Defesa

Sobre a atuação da equipe, Guto destacou a forma em que o Vovô abriu 2 a 0 e voltou para o jogo após sofrer o gol.

"O primeiro gol veio em uma jogada bem trabalhada, o pênalti veio em jogada bem construída e foram duas jogadas que romperam essa linha de cinco deles. A partir daí eles saíram mais, tivemos mais chance, mas com pouca efetividade. Começamos o segundo tempo morno e logo no início tivemos uma falha, eles ganharam confiança e ficamos na dúvida. Até retomar, levou um tempo, mas depois ganhamos consistência física e saímos com a vitória", concluiu.

O Ceará recebe o Vitória no sábado, na Arena Castelão, às 16 horas, pela semifinal da Copa do Nordeste. Na segunda rodada da Sul-Americana, o Ceará vai à Argentina para o jogo diante do Arsenal no dia 27.