Guto valoriza ponto fora de casa contra o líder e cita união do grupo por melhores resultados

O Ceará lutou, criou oportunidades, mas não conseguiu sair com três pontos do estádio Nabi Abi Chedid, nesta quinta-feira (1), contra o Bragantino, atual líder do Campeonato Brasileiro. Para o técnico Guto Ferreira, um resultado que poderia ter sido melhor, mas importante para a sequência da competição.

Guto Ferreira Técnico do Ceará "Nós tivemos muito mais (chances de gol) do que eles. E isso que me deixa satisfeito. O Palmeiras, que tá no G5, tomou três aqui. A gente tem que pesar tudo isso. Nós enfrentamos o líder do campeonato. Independentemente de qualquer resultado que tivesse aqui, seguiria líder, porque tava com quatro pontos à frente do segundo colocado. Todo respeito ao trabalho do Bragantindo, à estrutura, ao investimento, à equipe, mas tem que respeitar também o Ceará. Ceará se fez respeitar aqui dentro hoje", disse.

Confiança e união

O comandante Alvinegro destacou a importância da confiança do grupo, que sobe com bons enfrentamentos diante de equipes fortes. Apesar do calendário cansativo, Guto acredita na entrega, no foco e na união dos atletas, que se cobram por bons resultados.

"Cobrança interna entre eles. Eles sabem o que querem e é isso, um puxando o outro, um incentivando o outro, indiferente de quem entra e quem sai, sempre um apoiando o outro e a equipe lutando do começo ao fim para conseguir os resutados. Torcer e trabalhar muito para seguir nessa linha e tenho certeza que, seguindo nessa linha, a gente vai conseguir vitórias importantes e empates importantes, que vão fazer a nossa pontuação na tabela chegar nos números que a gente tem por objetivo no final da temporada", comentou.

Opção por Vina

Guto Ferreira também justificou a opção por Vina para iniciar a partida, diante do acúmulo de jogos de Jorginho. O técnico disse que o meia, fundamental no desempenho do Ceará na temporada passada, tem tido melhor desempenho e pediu calma. Segundo Guto, todos serão importantes ao lado do ano.

"A gente optou por entrar com um cara inteiro, que vem numa ascenção, que vem numa retomada, ainda não fez gol, que é o que todo mundo cobra dele, mas vamos com calma, já está tendo um desempenho, uma entrega muito maior dentro de campo. Hoje entrou bem. Isso tudo é muito importante, para aquilo que a gente tem por estratégia. Vamos precisar de todo mundo. Vai ter jogo que vai entrar um, vai ter jogo que vai entrar o outro, vai ter jogo que vão entrar os dois e descansar outro. E a gente precisa disso, com essa agenda que a gente tem".