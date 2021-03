Guto relembra competitividade do Ceará e Jacaré é festejado por companheiros, em bastidores; confira

O cenário pré-jogo é sempre de muita motivação por parte da comissão técnica, diretoria e atletas. E isso fica ainda mais claro nos bastidores divulgados pelos clubes, após a conquista dos três pontos. Antes do duelo contra o Vitória/BA, o técnico Guto Ferreira relembrou ao grupo um de seus maiores trunfos ao longo da temporada 2020: a competitividade.

“Se tem uma coisa que esse grupo sempre teve, e que faz a diferença, é ser competitivo. Então, compete lá em cima! No nível lá em cima! E aí a qualidade de cada um vai ser diferença. Compete, marca, olha o que tem a bola, joga o melhor. Confia! Vai dentro dos caras! Se impõe! O futebol é jogo de imposição.”

Dentro de campo, o resultado foi obtido com êxito. Apesar de um primeiro tempo protocolar, com apenas uma chance clara para o Alvinegro de Porangabuçu, um chute do Kelvyn que acertou a trave do goleiro Yuri, o Ceará conquistou a primeira vitória na Copa do Nordeste. Os gols foram anotados por Jacaré e Saulo Mineiro (2x).

Com um gol e uma assistência, o atacante Jacaré foi eleito o craque da partida. E, além disso, foi bastante festejado pelos companheiros no vestiário.

“Quem entrou hoje deu conta do recado. E nós sabemos que o grupo não é só os onze que iniciam a partida, mas sim todo o elenco. Quem está ali fora fez grande diferença no jogo, entraram e deram a vida, corresponderam, e o mais importante era sairmos com a vitória. Nossa primeira na competição e que seja a primeira de muitos. Que a gente continue como um grupo, como família, porque tem muita coisa boa, muito fruto, para colhermos.”, disse Felipe Vizeu.

Líder do Grupo A da Copa do Nordeste com 4 pontos em 2 jogos, o Ceará vira a chave para o Campeonato Cearense. Nesta segunda-feira (8) a Federação Cearense de Futebol (FCF) detalhou a primeira rodada da competição estadual. O Vovô estreia na quarta-feira (10), às 15h, contra o Ferroviário, no Estádio Franzé Moraes, em Itaitinga.

