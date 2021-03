Guto não vê empate com ABC como ruim e pontua "momento de construção" do Vovô no início de temporada

O empate por 1 a 1 entre ABC e Ceará nesta segunda-feira (1) marcou o início da temporada 2021 para o clube cearense, que veio com uma equipe alternativa devido ao desgaste dos titulares nas últimas semanas pelo Brasileirão. Para o técnico Guto Ferreira, o resultado fora de casa, diante dos obstáculos, não deve ser lamentado.

"Para a estreia, em cima da equipe que pusemos em campo, com muitas mudanças, em um campo difícil, no escuro, ventando, acho que conseguimos nos impor, em partes. Tomamos gols em uma falha grande e tivemos capacidade de empatar e de fazer outras jogadas importantes que poderiam nos dar o 2º gol. Saímos com um ponto fora de casa e, se tratando do começo, acho que tá valendo. O resultado não foi ruim", disse o comandante alvinegro.

A estreia de Marlon, um dos primeiros reforços para a nova temporada, não foi tão positiva pela falta de química com o restante do meio e do ataque, formado por Naressi, William Oliveira, Wescley, Saulo e Felipe Vizeu, elemento que deve evoluir com o tempo em campo ainda nesta Copa do Nordeste.

"Você tenta fazer associações dos treinos de quem treinava como 2ª equipe, como a linha de trás, que jogou contra o Botafogo. William e Naressi no meio foi a 1ª vez e na frente foi um encaixe novo. O ABC já estreou no estadual com essa formação, então estão a alguns jogos na nossa frente como equipe. Não conseguimos levar a vitória, mas estivemos perto dela", afirmou Guto na coletiva pós-jogo.

Outro que estreou foi o volante Willian Oliveira, com a camisa 20 e o apelido "Oliveira" escolhido para não confundir com seu "xará", o camisa 5 que foi titular. Esta fase inicial da temporada é visto como importante para analisar quem pode ganhar mais oportunidades durante as etapas decisivas de outras competições no ano.

"Agora é buscar evoluir até porque muitos desses jogadores estarão em vários momentos do ano jogando. É impossível que os que estão fora sejam titulares em todas as partidas, não vão suportar. Cada um vem buscando seu espaço com as contratações e esses jogos também servem para isso, passa pela avaliação e crescimento de cada um para que possamos, na fase decisiva, estar com a equipe bem ajustada. O momento é de construção", declarou o técnico.

O próximo compromisso do Vovô é diante do Vitória, pela 2ª rodada da Copa do Nordeste, neste sábado (6), no Castelão.