Guto já conta com quase todo o elenco do Ceará à disposição; veja quem ainda não se apresentou

Menos de uma semana após o fim do Campeonato Brasileiro, o Ceará já entrou em campo pela Copa do Nordeste 2021, no empate em 1 a 1 com o ABC. É a prova que, com uma temporada colada na outra, os clubes não contam com tempo de preparação para as disputas deste ano. Por isso, nada de férias longas para ninguém. Mesmo após um 2020 exaustivo, o elenco do Alvinegro já está praticamente todo treinando e à disposição do técnico Guto Ferreira.

De acordo com o site oficial do clube, o elenco conta com 33 atletas atualmente. Destes, 28 já realizam as atividades em Porangabuçu sob comando de "Gordiola" e toda a comissão técnica.

Incluindo a presença de jogadores que receberam alguns dias de "férias" e já retornaram, como os zagueiros Luiz Otávio e Tiago Pagnussat, além os volantes Fabinho e Fernando Sobral. O atacante Cléber e o lateral-esquerdo Bruno Pacheco retornaram nesta sexta-feira (5) e treinaram no CT de Porangabuçu.

Legenda: Volante Fernando Sobral já voltou aos treinamentos Foto: Felipe Santos/Cearasc.com

Por outro lado, há ainda outros nomes que iniciaram o período de folga posteriormente, e com isso ainda não se apresentaram. O volante Charles e o meia Vina retornam no início da próxima semana, entre os dias 8 e 9 de março. Eles tiveram uma alta minutagem na temporada e estavam extremamente desgastados.

Caras novas

Legenda: Meia Marlon já estreou com a camisa alvinegra Foto: Felipe Santos / Ceará SC

Dos nove contratados, praticamente todos já estão em treinamentos. É o caso dos goleiros João Ricardo e Vinícius Machado, do zagueiro Jordan, do volante Oliveira, dos meias Jorginho e Marlon e também os atacantes Jael e Yony González.

Destes, Oliveira e Marlon já estrearam.

O único dos reforços que ainda não se apresentou oficialmente foi o atacante Stiven Mendoza. Ele é aguardado na próxima semana, quando será integrado ao grupo para iniciar as atividades.

Jovens da Base

Legenda: Volante Geovane, da base, subiu para o profissional Foto: Israel Simonton/Cearasc.com

Além dos profissionais que constam no site oficial do clube, outros jogadores estão treinando com o elenco principal. São atletas que integraram o grupo campeão do Campeonato Brasileiro de Aspirantes e outros jovens da base do Vovô.

O zagueiro Alan Uchoa, o lateral-direito Buiú, o volante Geovane, os atacantes Wesley e Luan Santos são alguns exemplos.