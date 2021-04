Guto Ferreira vira modelo fotográfico em apresentação de novo uniforme do Ceará

O técnico do Ceará, Guto Ferreira, virou modelo fotográfico para apresentação do novo uniforme de concentração, viagem e treino da comissão técnica do Vovô. Nas redes sociais, o treinador, chamado de 'Gordiola', fez a alegria do torcedor alvinegro (veja reação dos torcedores abaixo).

Novo uniforme de Concentração Comissão - Em breve nas LOJAS VOZÃO! 👊⚫⚪

⠀#CearáSC #Vozão pic.twitter.com/l4FhkViNjL — Ceará Sporting Club (@CearaSC) April 16, 2021

Novo uniforme de Viagem Comissão - Em breve nas LOJAS VOZÃO! 👊⚫⚪

⠀#CearáSC #Vozão pic.twitter.com/jH2W2ijT44 — Ceará Sporting Club (@CearaSC) April 16, 2021

Novo uniforme de Treino Comissão - Em breve nas LOJAS VOZÃO! 👊⚫⚪

⠀#CearáSC #Vozão pic.twitter.com/8kd3Khc5QF — Ceará Sporting Club (@CearaSC) April 16, 2021

A aparição como modelo fotográfico é a primeira desde que chegou ao Ceará. No entanto, Guto já apareceu nas redes sociais do clube apresentando o "Gutinho", um boneco em almofada personalizada comercializado pelo Vovô.

Desde março de 2020 no Ceará, Guto Ferreira conquistou a Copa do Nordeste e levou o Alvinego de Porangabuçu à Sul-Americana após 10 anos, mas não teve contato com o torcedor fora das redes sociais, em virtude da pandemia da Covid-19. Nesta temporada, o comandante renovou contrato até dezembro.

