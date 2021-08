Guto Ferreira testa elenco e pode mudar formação do Ceará contra o Flamengo pela Série A

A comissão técnica do Ceará ensaiou mudanças no time titular ao longo da semana. Com tempo de preparação até o próximo jogo da Série A do Brasileiro, a expectativa é de alterações na formação principal contra o Flamengo, neste domingo (21), às 16h, na Arena Castelão, pela 17ª rodada.

Segundo apuração da Rádio Verdes Mares, as principais alterações podem ser no meio-campo e no ataque. No esquema 4-2-3-1, a criação deve ser responsabilidade de Lima, mais centralizado na função, com apoio de volantes que possam contribuir na posse de bola, como Pedro Naressi.

No sistema ofensivo, a tendência é de maior oportunidade para Rick. Revelado na Cidade Vozão, o atleta é o artilheiro alvinegro no Brasileirão de 2021 e tem aproveitado as chances no campo.

Provável escalação

Assim, uma provável escalação é: Richard, Buiú, Messias, Luiz Otávio e Pacheco; Fernando Sobral e Naressi; Kelvin, Lima e Rick; Airton. As baixas de Guto Ferreira são o goleiro João Ricardo e o zagueiro Klaus, ambos em recuperação pós-cirúrgica, e o volante Oliveira, em transição.

Na tabela de classificação, o Vovô está na 8ª posição, com 23 pontos. O Flamengo surge na 5º, com 27. O duelo terá transmissão ao vivo da TV Verdes Mares e da Verdinha AM 810, com tempo real do Diário do Nordeste.