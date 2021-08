Guto Ferreira ressalta conquistas e lamenta saída do Ceará em despedida; veja

O técnico Guto Ferreira se manifestou oficialmente nesta segunda-feira (30) após o anúncio de demissão. Nas redes sociais, o ex-comandante do Ceará agradeceu ao clube "pelos quase 18 meses de parceria" e lamentou a saída, destacando que a decisão partiu da diretoria alvinegra.

Guto Ferreira ressaltou ainda as conquistas à frente do Alvinegro de Porangabuçu. Sob o comando do paulista, de 55 anos, o Ceará conquistou a Copa do Nordeste, em 2020, além de chegar às quartas de final da Copa do Brasil e garantir vaga na Copa Sul-Americana. Ao todo, "Gordiola" dirigiu a equipe em 94 partidas, conquistando 41 vitórias, 30 empates e 23 derrotas, tendo um aproveitamento de 54%.

Confira a nota na íntegra

"Quero aqui deixar meu agradecimento à todos da instituição Ceará Sporting Club pelos quase 18 meses de parceria. Foi um período de muito trabalho, dedicação, entrega e identificação. Criamos juntos uma conexão especial com o torcedor que foi construída e consolidada com o passar do tempo. Comemoramos juntos a conquista invicta da Copa do Nordeste, a classificação para a Copa Sul-Americana e para as quartas de final da Copa do Brasil em 2020.

Neste ano, batemos na trave nas conquistas, mas deixamos o clube como protagonistas, inclusive em posição superior na classificação neste Brasileirão, em comparação com o ano passado, que foi o melhor da história do clube.

Lamento pela minha saída, mas no futebol, sempre digo que as decisões podem ser tomadas por qualquer uma das partes e, desta vez, coube à direção do clube entender que isso era o melhor para o Ceará.

Fica aqui novamente meu respeito e carinho a todos aqueles que contribuíram nesse período. Um grande abraço!"