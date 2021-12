Guto Ferreira renova com Bahia para disputa da Série B 2022

O técnico Guto Ferreira permanecerá no Bahia para a temporada 2022. A renovação do treinador foi anunciada pelo clube nas redes sociais, e é a primeira movimentação de mercado e planejamento dos baiano para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, que tem como foco principal o retorno à elite do futebol nacional.

✍🏽 Com fé no acesso imediato e um total de 6 no currículo, Guto seguirá no Esquadrão. Leia mais aqui ➡️ https://t.co/D4X4GDp2ta #BBMP pic.twitter.com/e9NyT6HgN7 — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) December 13, 2021

O retorno de 'Gordiola' ao Bahia em 07 de outubro para substituir o argentino Diego Dabove. Em 15 partidas, Guto somou cinco vitórias, cinco empates e cinco derrotas. Na última rodada da Série A, a equipe foi derrotada pelo Fortaleza, na Arena Castelão, e teve o rebaixamento à Série B decretado, após cinco anos consecutivos (2017-2021) disputando a 1ª divisão.

No currículo, Guto Ferreira acumula seis acessos à Série A. No recorte recente, em 2014, subiu a Ponte Preta. Em 2016, levou o Bahia à elite. Em 2017, dirigiu o Internacional na competição e encaminhou o acesso. Em 2019, antes da passagem vitoriosa pelo Ceará Sporting Club, subiu o Sport para a Série A.

Reformulação na direção de futebol

Na última sexta-feira (10), o Bahia promoveu uma reformulação no departamento de futebol. Lucas Drubscky, executivo de futebol, e Júnior Chávare, gerente de futebol, foram desligados do clube em comum acordo.

Executivo de futebol Lucas Drubscky e gerente de futebol Júnior Chávare deixam o clube ➡️ https://t.co/hTaLNDdgMV pic.twitter.com/53H9dJQIkB — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) December 10, 2021