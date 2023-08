Guto Ferreira reconhece péssima atuação do Ceará contra Tombense: 'uma das piores partidas'

O treinador Guto Ferreira concedeu uma rápida entrevista coletiva logo após o empate do Ceará para o Tombense por 2 a 2, neste sábado (27). Mostrando abatimento após o resultado final, o treinador alvinegro admitiu que o time fez sua pior partida sob seu comando. Apesar de iniciar o jogo vencendo por 2 a 0, o Ceará cedeu o empate para o time da casa nos minutos finais da partida.

"Não jogamos uma boa partida. Jogamos um bom início de partida. Os números mostram que ficamos bem abaixo. Talvez uma das piores partidas sobre o meu comando", disse Guto.

Após o fim do jogo, torcedores do Ceará protestaram nas redes sociais contra o time e contra Guto Ferreira. Até o momento, Guto segue no comando no Alvinegro, que volta a campo no próximo sábado (3), contra o Criciúma, na Arena Castelão, em mais uma rodada da Série B.