Guto Ferreira parabeniza jogadores do Ceará e avisa: "a gente quer mais uma taça"

O técnico Guto Ferreira elogiou seu grupo de jogadores após a classificação do Ceará para a final da Copa do Nordeste, ao bater o Vitória por 2 a 0 no Castelão. Será a 2ª final regional de Guto Ferreira no comando do Ceará, e ele avisou que quer mais uma taça. O Alvinegro enfrentará o Bahia em dois jogos, nos dias 1 e 8 de maio, com o jogo de volta no Castelão, pelo Ceará ter melhor campanha.

"Parabéns para os jogadores, pela mentalidade vencedora que vai se construindo dentro do clube. Todo mérito a eles. Sempre é importante estar criando situações como essa, vencedora. A gente quer levantar mais uma taça. Estamos a dois jogos dela", disse ele.

O treinador afirmou ser um feito o que seus jogadores conseguiram, ao chegarem mais uma vez a decisão da Copa do Nordeste.

"São dois grupos espetaculares. Muitos desse ano estavam no ano passado. O do ano passado era um grupo vencedor, trabalhador ao extremo. Esse grupo de agora vem na mesma batida. Com a experiência daqueles que já colheram no ano passado. Sabem que precisam seguir plantando, sem vaidade. Sem conduta que possa tirar o grupo do caminho, fazendo com que todos se sintam importantes na estrutura. Cada um se entrega e paga um preço para o Ceará sair vencedor".

Ouça o CearáCast

Powered by RedCircle

Revolta

Embora o dia tenha sido de comemoração pela vaga alvinegra na final da Copa do Nordeste, o técnico Guto Ferreira esbravejou sobre a expulsão do lateral-direito Gabriel Dias. Para ele, o lance foi normal de jogo.

“Para mim, não aconteceu nada. Para mim, o jogador (do Vitória) rolou na frente do nosso jogador, ele (Gabriel Dias) tentou evitar qualquer tipo de toque e o fato dele (Wesley) cair nos pés do Gabriel, desequilibra".