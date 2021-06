Guto Ferreira lamenta empate com Inter e avalia atuação do Ceará: “fizemos uma grande partida”

O Ceará saiu atrás no placar contra o Internacional, mas buscou o empate neste domingo (20), no Beira-Rio, pela 5ª rodada da Série A do Brasileiro. O técnico Guto Ferreira elogiou a atuação alvinegra no 1 a 1.

“Nós fizemos uma grande partida, mas lamentamos o resultado. Nós jogamos bem e tivemos muito próximos de conseguir o resultado. Tiveram interpretações (da arbitragem) de lance novamente, de refino de detalhes, de ter a sorte de colocar a bola pra dentro. O mais importante é a maneira que a equipe produziu, se portou e se comportou construindo o jogo e atacando”, explicou.

Em campo, o Vovô manteve a postura agressiva até o fim e criou as principais chances. Além do gol de Lima, marcou uma vez com Messias (anulado) e teve pênalti suspenso pelo árbitro de vídeo (VAR). Guto ressaltou que o elenco deve se acostumar com a arbitragem contrária.

"Esse tipo de situação vai machucando. O nosso time está aprendendo a ponto de perceber que não adianta reclamar, eles vão errar contra nós bastante e temos que fazer contra tudo e contra todos. Quando teve o pênalti, a nossa equipe já estava melhor. Fez gol legítimo, um pênalti que foi questão de interpretação, fez o gol e no 2º tempo teve pelo menos quatro chances", analisou

O próximo compromisso é diante do Atlético-MG, na quinta-feira (24), às 19h, na Arena Castelão. No Brasileirão, a equipe soma cinco pontos e ocupa a 13ª posição, com 33,3% de aproveitamento.

Confira entrevista com o técnico Guto Ferreira