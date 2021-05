Guto Ferreira exalta planejamento do Ceará, elogia base e garante presença de Saulo contra Bolívar

Disputando três competições em paralelo (Campeonato Cearense, Copa do Nordeste e Copa Sul-Americana), o Ceará precisou se planejar para o início da temporada 2021. Sem tempo para descanso e com partidas a cada 48 horas, o Vovô precisou priorizar o torneio regional e internacional. Após a conquista da vaga na final do certame estadual, Guto Ferreira falou sobre o planejamento do Alvinegro para o ano.

“Jogar três competições ao mesmo tempo não é fácil. Desde o início quando a gente sabia da quantidade de competições que a gente participaria, a parte executiva, junto com o presidente e a gente, sentou e começou a traçar planos, planejamento, para que pudéssemos fazer o que estamos fazendo. Chegar na final da Copa do Nordeste, estamos na final do Campeonato Cearense, e amanhã temos um jogo dificílimo contra o Bolívar, mas que pode encaminhar nossa classificação”, disse.

“São situações que o futebol não permite que a gente jogue 48 horas. Pode jogar, pode até não machucar, desde que ele jogue em um ritmo muito mais morno, muito menor do que as partidas hoje em dia, onde o ritmo vai lá em cima. E graças ao trabalho da base, que pode nos servir, pôde ganhar, que conduziu a equipe até próximo da classificação, e a gente fechando nessa reta final”, completou.

Destaque do Ceará na partida diante do Ferroviário, tendo anotado dois gols, Saulo Mineiro é presença garantida no confronto desta quinta-feira (20) contra o Bolívar, pela Copa Sul-Americana. O comandante alvinegro explicou o estratégia montada em torno do artilheiro do Vovô na temporada.

"Nós tivemos a felicidade de dentro da estratégia montada para essa partida ter segurado o Saulo Mineiro. Desde o primeiro jogo (segunda-feira) quando seguramos ele e empurramos o Yony González. Jogou 60 (contra o Atlético-CE) e 45 minutos hoje. Tenho certeza que amanhã ele joga 45 tranquilo e até um pouco mais se precisar."

Assista à coletiva na íntegra: