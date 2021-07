Guto Ferreira enaltece Ceará em vitória com gol no último minuto: "fortalece o nível de confiança"

A vitória do Ceará por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, no último sábado (17), além de garantir três pontos importantes na tabela de classificação, serve também como injeção de ânimo. Foi o que destacou o técnico Guto Ferreira, em entrevista coletiva após o jogo.

O comandante alvinegro enalteceu a entrega e a luta da equipe em buscar o resultado até o fim, sendo coroado com o gol de Wendson no último minuto.

"Vencer é sempre bom e quando se vence nessa condição (com gol no fim), em que também vencemos Grêmio e Atlético-MG. Mas também cedemos o empate ao Cuiabá assim, na semana passada. Então são lições que se carrega, de não desistir. De lutar até o último instante. E com certeza fortalece sim o aspecto mental, fortalece o nível de confiança, e faz com que a equipe possa crescer mais, com certeza", destacou.

O treinador falou ainda sobre a importância de uma semana livre para recuperar os atletas no aspecto físico, o que fez com que o time chegasse mais inteiro fisicamente.

"A primeira coisa é que a nossa equipe teve condições de recuperar, e isso é muito importante. Os jogadores entraram mais inteiros no jogo. Tanto é que a nossa equipe teve muitas vitórias pessoais nos lances de disputa. Talvez tenha sido um jogo contra uma equipe de nível, que figura entre os cinco primeiros, em que nós tivemos mais saída de bola. Raramente fizemos a quebrada na frente. Saímos quase o tempo todo com a bola, e o que é melhor, raramente perdemos a bola".

Guto Ferreira terá novamente uma semana livre para trabalhar, já que a próxima partida é no domingo (25), às 20h30min, contra o Sport, na Ilha do Retiro, em duelo de nordestinos.

