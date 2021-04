Guto Ferreira elogia maturidade do Ceará em goleada

Uma vitória da maturidade e jogo coletivo. Assim classificou o técnico alvinegro Guto Ferreira a goleada de 4 a 0 do Ceará sobre o Sport no sábado pela Copa do Nordeste na Ilha do Retiro. No primeiro tempo, o Ceará foi preciso na bola parada marcando dois gols, e na etapa final, eficiente nos contra-ataques para fazer mais dois.

"A gente baixava bem a linha, marcava forte, tirava as opções de jogo do Sport. Não deixamos eles gostarem do jogo. Os chutes que eles deram foram de fora da área, de longe, pouco chegaram. À medida que passaram aqueles 15 minutos, nosso time foi se soltando, se soltando, construindo, conseguiu o primeiro gol de bola parada e na sequência conseguiu o segundo. Isso trouxe muita tranquilidade para o resto do primeiro tempo e obrigou o Sport, que precisava vencer para tentar seguir vivo na competição, a sair. Na hora que eles saíram, os espaços começaram a aparecer, nós tivemos solidez, começamos a jogar em transição e aí foi o que aconteceu de a gente ter feito mais dois gols e ter perdido mais alguns. Isso foi muito positivo. A equipe está de parabéns pela partida que fez, principalmente pela maturidade e leitura que teve", analisou o treinador.

Ouça o CearáCast

Powered by RedCircle

Guto destacou estes pontos da vitória alvinegra, mas alertou que ainda há lastro para crescimento da equipe em 2021.

"Melhorou, mas nós ai, que está praticamente classificada para a 2ª Fase da Copa do Nordeste com 13 pontos e liderança do Grupo A. O próximo compromisso será diante do Salgueiro-PE, sábado, 10, às 16 horas, na Arena Castelãonda temos coisas a crescer. Nós temos ainda que ter um volume mais ofensivo, quando puder nos impor mais. Tem alguns fatores que ficaram muito caracterizados na partida, que foi a segurança da nossa defesa, a saída de bola com qualidade. A gente conseguiu acrescentar bem, hoje os adversários estão nos pressionando e a gente não está se intimidando. Hoje, sob pressão, a gente tira a bola tanto curta quanto longa, consegue reter a bola na frente. O meio conseguiu fazer muitas boas saídas, os laterais agregando, os extremos... Enfim, a equipe está conseguindo desenvolver melhor o jogo, mas ainda falta volume, falta melhoria do volume e também de intensidade. Isso, com o tempo, vai se ganhando o entrosamento, o melhor condicionamento física, vai se posicionando cada vez melhor para defender e para atacar. Então, tendências de crescimento", avaliou.

Vaga encaminhada

Com a vitória, o Ceará está praticamente classificado para a 2ª Fase da Copa do Nordeste. O Vovô precisa torcer para tropeços do Treze diante do Vitória hoje no Barradão, e do Confiança amanhã contra o Botafogo/PB no Almeidão. O Alvinegro lidera o Grupo A com 13 pontos e enfrenta o Salgueiro na última rodada, no dia 10 às 16 horas no Castelão.

"A sequência de duas vitórias traz confiança à equipe nessa reta final de classificação. A busca é por nos classificar o melhor possível para poder trazer vantagens na sequência da competição", finalizou o técnico Guto Ferreira.

Confira a entrevista do técnico Guto Ferreira