Guto Ferreira elogia empenho do Ceará e avalia estreias de jogadores em vitória diante do Vila Nova

O Ceará venceu o Vila Nova, então líder da Série B, em jogo da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O técnico Guto Ferreira falou sobre a atuação do time diante da equipe goiana na noite desta quarta-feira (19), na Arena Castelão. Além disso, elogiou a atuação do goleiro André Luís, do novo contratado Paulo Victor e a entrega da equipe em campo.

“Começamos a ganhar o jogo de hoje em Mirassol. Fizemos um jogo difícil. Hoje viemos em uma condição de praticamente não ter treinado, dois dias e com viagem. Fico muito feliz que o grupo se empenhou de tal maneira que conseguimos controlar a equipe do Vila. Tivemos o controle da partida. No primeiro tempo estivemos muito próximos do gol. No segundo tempo também tivemos outras chances antes do gol no fim e eles em transição, contra-ataque, também tiveram”, avaliou Guto.

ESTREIA DE ANDRÉ

Com Richard fora e Bruno Ferreira suspenso, André Luís ganhou a oportunidade de estrear no Brasileirão com a camisa alvinegra diante de um adversário difícil.

“André fez uma partidaça. Quando cheguei ele estava subindo do júnior para o profissional. Ele tinha acabado de subir e estava em transição, ia mal nos treinos e isso me irritava. Um dia chamei ele e dei uma dura. Ficou nisso e quando estava terminando o ano, ele já estava começando a tapar minha boca. O Vinícius veio para ser o terceiro e quando ele começou a jogar, o André já estava rivalizando com ele. Quando jogou o Aspirantes, ele fechou o gol, conduziu o time até o vice-campeonato. No meio desse tempo eu ia falar tudo isso para ele, ia mandar ele embora, mas os treinamentos fizeram ele se manter aqui. Tudo isso graças ao Everaldo e o Enderson, eles formam e constroem os caras. Fiquei feliz com a atuação do André”, explicou o técnico.

CHEGADA DE PAULO VICTOR

“O Paulo Victor é um jogador bastante jovem, com um histórico de formação muito bom, jogou no Internacional, saiu para o Vasco, perdeu um pouco de espaço por conta da contratação do Piton e é um menino que quer jogar. Isso é grande coisa. Ele quer jogar e quer crescer, e ele tem qualidade. Esse tipo de situação, recebendo apoio e incentivo, ele ganha confiança e crescimento até atingir maturidade. Estou feliz pela estreia dele”, disse o técnico.

O próximo adversário do Ceará será o Juventude. O duelo será no domingo (23), a partir das 15h30, no Estádio Alfredo Jaconi. A partida é válida pela 19ª rodada da Série B, a última do primeiro turno.

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA: