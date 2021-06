Guto Ferreira elogia Ceará e vibra com retorno de vitórias na Série A: "vai dar ainda mais moral"

O Ceará reencontrou o caminho das vitórias na Série A de 2021. Após bater o Grêmio na estreia, o time amargou um jejum de quatro jogos até o resultado positivo desta quinta-feira (24): triunfo sobre o Atlético-MG. O técnico Guto Ferreira acredita em moral elevada do elenco para a sequência.

“A gente vinha jogando bem e não é desde essa partida (contra o Atlético-MG). Fomos superiores ao Bahia. Contra o Inter, a mesma coisa. Então uma hora essa vitória teria que vir. Que bom que veio rápido. Com certeza vai dar ainda mais moral, mais força para os jogos que virão”, declarou.

Em campo, o Vovô abriu o placar nos minutos iniciais com Lima, no 1º tempo. O Galo até empatou com Gabriel, mas Lacerda garantiu o placar nos acréscimos da reta final. Guto ressaltou o peso da atuação frente ao adversário que é candidato ao título nacional.

“Uma vitória importantíssima contra uma equipe que aspira o título, vinha numa sequência de sete partidas invicto fora de casa. Fizemos um jogo bastante difícil. Surpreendemos com uma pressão alta, o Lima fez um belo chute. Tivemos a chance de sair vencendo de dois, ou até de três no 1º tempo. Tínhamos a situação mais clara de gol alcançada sempre”, afirmou.

O próximo compromisso é domingo (28) contra o São Paulo, às 20h30, na Arena Castelão. Na tabela de classificação, o Vovô está na 12ª posição, com oito pontos.

Veja a coletiva do técnico Guto Ferreira: