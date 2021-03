Guto Ferreira elogia atuação do Ceará no mercado e projeta: "tudo para ser uma equipe muito forte"

A diretoria do Ceará oficializou 13 reforços para a temporada de 2021. O último nome foi o zagueiro Messias, em negociação que deixou o clube como o líder do Nordeste em compras milionárias. Para o técnico Guto Ferreira, a movimentação alvinegra no mercado foi positiva e tornou a equipe mais forte.

"As escolhas foram boas, o clube fez um esforço importante, minucioso em termos de qualidade. Agora é se adequar ao tempo para colocar no modelo de jogo, na melhor condição possível e adaptá-los, alguns de novo ao futebol brasileiro porque dois vieram de fora (Yony e Mendoza). Tenho certeza que o Ceará tem tudo para ser uma equipe muito forte esse ano, a chegada do Messias contribui também", declarou.

Legenda: O atacante colombiano Stiven Mendoza estreou pelo Ceará no Clássico-Rei Foto: Felipe Santos / Ceará

A lista de chegadas em Porangabuçu registra: os goleiros João Ricardo e Vinícius Machado; os zagueiros Jordan e Messias; os laterais Gabriel Dias e Alessandro; o volante Willian Oliveira; os meias Marlon e Jorginho; os atacantes Yony González, Stiven Mendoza, Lima e Jael. Guto acredita que o desempenho vai melhorar.

"São ajustes que você faz, as vezes carece de uma característica e adquire isso, realinha a equipe. É insistir mais com uma jogada que está dando certo, e a gente não pode esquecer que parece que não parou, mas a equipe parou e agora estamos retomando, mas a gente não vai retomar em três ou quatro jogos. É qualificar ainda mais, estamos no caminho independente do resultado não ser o que a gente queria", explicou.

Na temporada, o Ceará uma vitória, quatro empates e uma derrota. A equipe entrou em campo pela Copa do Nordeste e pelo Campeonato Cearense. O próximo jogo será na quarta (31), contra o CSA, às 19h30, na Arena Castelão, pelo Nordestão.

