Guto Ferreira é hostilizado e discute com torcedores do Ceará no aeroporto; veja vídeo

O atual momento do Ceará na Série B de 2023 está gerando muita insatisfação em grande parte da torcida alvinegra. Na tarde desta quinta-feira (03), no desembarque do elenco do Vovô após o empate diante do Guarani, a principal torcida organizada do clube esteve presente e protestou contra o grupo.

O treinador do Ceará, Guto Ferreira, foi hostilizado por torcedores que estavam no protesto. Nas imagens que circulam nas redes sociais, Guto aparece se justificando para os torcedores, que fazem cobranças ríspidas contra o treinador alvinegro. Quando questionado sobre o modelo de jogo do Ceará, Guto diz que para o grupo que não joga de forma defensiva nas partidas fora de casa.

No vídeo é possível ver que as respostas de Guto acirram os ânimos entre os torcedores. A conversa chega ao fim com os seguranças do Ceará escoltando Guto para o carro e deixando o treinador distante dos torcedores.

Procurado pelo Diário do Nordeste, o clube, por meio de sua assessoria de imprensa, afirmou que não irá se pronunciar oficialmente sobre o ocorrido.

Assista abaixo: