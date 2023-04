Guto Ferreira é demitido do Goiás após perda do Estadual

Guto Ferreira não é mais técnico do Goiás. O clube goiano anunciou a saída dele nesta segunda-feira, um dia após a perda do título goiano para o rival Atlético/GO nos pênaltis.

O clube se pronunciou nas redes sociais e informou a saída do ex-treinador do Ceará, bem como do preparador físico Valdir Nogueira Júnior.

O Goiás Esporte Clube comunica que Guto Ferreira deixa o comando técnico da equipe, juntamente com o preparador físico, Valdir Nogueira Júnior.



Agradecemos o trabalho prestado por eles durante o período em que estiveram à frente do futebol do clube,

Frustrações

A queda de Guto Ferreira se deu por duas frustrações na temporada. A primeira foi a eliminação precoce na Copa do Brasil para o Águia de Marabá-PA nos pênaltis, pela 2ª Fase. Já no Estadual, o Goiás venceu o rival Atlético-GO por 3 a 1 no tempo normal, mas foi derrotado nos pênaltis na Serrinha e amargou o vice estadual pelo segundo ano consecutivo.

Passagem no Verdão

Contratado no início de dezembro de 2022, Guto comandou o Goiás em 25 jogos, com 16 vitórias, 6 empates e três derrotas, com um aproveitamento de 72% dos pontos disputados.