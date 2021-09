Guto Ferreira é cotado no Vasco para substituir o técnico Lisca na Série B

A diretoria do Vasco busca um novo técnico após o pedido de demissão de Lisca. Após análise do mercado, o departamento de futebol definiu as principais alternativas livres e fez contato com Guto Ferreira, ex-Ceará. A informação foi divulgada no ge.

O objetivo é conseguir um acerto rápido e aproveitar o tempo até o confronto seguinte, previsto para a próxima quinta-feira (16) contra o CRB, fora de casa. Na tabela de classificação, o clube está na 9ª posição, com 32 pontos, e tem como meta o retorno à 1ª divisão nacional.

Guto foi desligado do Vovô na última semana após promover o trabalho mais longevo do Brasileirão. O staff do treinador foi procurado pela cúpula cruzmaltina e encara como positiva a negociação com uma equipe de expressão e na Segundona.

A outra possibilidade para o cargo seria Fernando Diniz, desligado do Santos na terça-feira (7) após uma sequência negativa de resultados no Brasileirão que aproximou o Peixe da zona de rebaixamento. Para a vaga, o time paulista anunciou Fábio Carille como novo comandante na quarta (8).