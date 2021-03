Guto Ferreira diz que há 'protocolo de medicação preventiva' para Covid-19 no Ceará

O técnico do Ceará Sporting Club, Guto Ferreira, surpreendeu neste domingo (28) ao revelar que, além de todos os exames aos quais os jogadores são submetidos frequentemente, o clube dispõe de "protocolo de medicação preventiva" para os atletas que "querem". A informação foi concedida em entrevista ao Show do Esporte, da Band.

“A gente é testado direto, tem acompanhamento médico o tempo todo. Quando acontece de aparecer um caso dentro do nosso trabalho, o espaço de dois ou três dias, todos os envolvidos com aquela pessoa são testados e existe até, para aqueles que querem, um protocolo de prevenção, de medicação preventiva, e isso faz com que o Ceará tenha caso (de Covid-19) sim, mas não teve surto nenhum que pudesse trazer alguma preocupação grande dentro do clube”, explicou.

A reportagem do Sistema Verdes Mares buscou a assessoria de comunicação da equipe para explicar o tipo de tratamento adotado. Segundo informação repassada, o clube segue o protocolo da Secretaria Municipal de Saúde, mas que a conduta permanece sob sigilo médico.

Nas últimas semanas, o time registrou quatro casos no elenco: o goleiro João Ricardo, o lateral Kelvyn e os volantes Pedro Naressi e William Oliveira.

E os outros clubes cearenses?

Em contato com as diretorias de Ferroviário e Fortaleza, ambas contestaram a prática e reforçaram que os clubes executam um protocolo rígido para evitar o contágio. A medida não envolve o uso de medicamento preventivo, mas ações restritivas nas dependências internas e adoção de máscaras.

“Nenhum indicador afirma que tratamento precoce tenha eficácia, o Fortaleza não realiza isso. Acho que o protocolo do clube para Covid-19 é consolidado, as pessoas se acostumaram a ter os devidos cuidados, a qualquer indício, ter afastamento e ser testado. Nós temos também restrição de pessoas do clube no âmbito do futebol, até diretores. Temos todo o cuidado para preservar os atletas, as famílias, e sempre estamos pedindo para se cuidarem fora do clube, para não trazer (a doença) para o clube. Não podemos baixar a guarda", detalhou o presidente tricolor Marcelo Paz.

Legenda: Marcelo Paz, presidente do Fortaleza Foto: Thiago Gadelha/SVM

A equipe registrou um surto da doença no fim de 2020 e afastou o meia João Paulo por quebra dos protocolos sanitários - o atleta teve vínculo rescindido posteriormente. No caso do Ferroviário, além das ações de combate à Covid-19, o presidente Newton Filho acredita que a sede do clube, na Barra do Ceará, tem um espaço que diminui o fluxo da doença.

Legenda: O presidente Newton Filho está há seis anos no clube, com parte do período como membro da diretoria coral Foto: Lenilson Santos / Ferroviário

"O Ferroviário não teve nenhum caso de Covid-19 na Série C, nem na atual temporada. A gente não faz uso de nenhum tratamento precoce, temos um protocolo médico bem rígido desenvolvido pelo clube. A sede também é um ambiente bem aberto, a maioria dos espaços são ao ar livre, bem ventilados, porque é próximo da praia. É seguir os protocolos, inclusive nas viagens, com máscara e o distanciamento social", comentou.

Vale ressaltar que o Tubarão da Barra realizou deslocamentos para disputa da Copa do Brasil, em partida contra o Porto Velho-RO adiada diversas vezes. Além da competição, o time disputa o Campeonato Cearense, suspenso pelo lockdown estadual, e tem participação garantida na Série C, que teve calendário de jogos divulgado.

Controvérsia

A compra de medicação para tratamento precoce contra Covid-19 está em alta no Ceará, mesmo sem qualquer base científica comprovando a eficácia das substâncias para esse propósito. Assim, muitos utilizam remédios que são destinados para combate à malária e parasitas, por exemplo.

O Conselho Federal de Farmácia (CFF) alerta para a ineficácia dessas substâncias. “Não há um medicamento capaz de curar as pessoas da infecção pelo SARS-Cov-2 e suas possíveis variantes”, informou contato com o Diário do Nordeste.