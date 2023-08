Guto Ferreira critica arbitragem após gol anulado do Ceará: 'As imagens não são claras'

O Ceará ficou no empate de 1 a 1 com a Ponte Preta, neste domingo (20), na Arena Castelão. As equipes se enfrentaram em duelo válido pela Série B. Técnico do Vovô, Guto Ferreira criticou a arbitragem após a anulação do gol de Saulo Mineiro, avaliou o desempenho da equipe e falou sobre pressão na busca pelo acesso.

Aos 18 minutos do 2T, Saulo Mineiro marcou o que seria o segundo gol do Vovô na partida. Ali, o Alvinegro abriria vantagem de 2 a 0. Após cruzamento na área, o goleiro Caíque França subiu para alcançar a bola, que escapou das mãos dele, mas não chegou ao chão. No lance, o atacante foi na mesma direção e conseguiu chutar para marcar. No entanto, o VAR viu toque de mão do jogador e anulou o tento. A tecnologia foi comandada pelo árbitro Carlos Eduardo Nunes Braga.

"Eu até agora não consegui enxergar a mão na bola. Não existe uma imagem clara de mão na bola. E uma dúvida. As imagens não são claras, não tem clareza na imagem. E uma dúvida. O mesmo cara que também não comprovou... A imagem não comprovava o lance de mão na bola do Bissoli no jogo contra o Guarani foi o árbitro do VAR hoje, que também anulou o gol do Saulo. Se tem alguma coisa, não sei. Mas as imagens não são claras. Em cima do "eu acho"? Isso é para o árbitro que interpreta o lance rápido. O VAR é está claro ou não está claro. Seria 2 a 0, a parte psicológica da partida seria outra", protesta Guto Ferreira.

Legenda: Após empate com a Ponte Preta, o Ceará segue na 10ª posição da tabela da Série B. Foto: Fabiane de Paula/SVM

Com 1 a 0 de vantagem, após gol de Chrystian Barletta, o Ceará sofreu o empate aos 24', com Eliel. O técnico do Vovô avalia o desempenho do time diante da Macaca.

"A gente trabalha pressionado. Trabalhamos para uma situação, ajustamos alguns erros de posicionamento. Tivemos dificuldade justamente por causa desses ajustes. O que eles tiveram em relação à nossa defesa foi a transição. Depois de um bom lance deles e defesa do Bruno, foi controlado. Depois tentamos furar a defesa deles. Tivemos perto do gol, acabamos errando conclusões. No 1T nós não fomos tão bem, mas ainda assim eles não foram tão bem assim. Os erros são situações de riscos que não precisamos correr", disse.

Guto Ferreira destaca que o Ceará segue na busca pelo acesso. O Alvinegro precisa de 11 vitórias em 14 jogos para o objetivo maior da temporada. O técnico destaca que acredita na reação do grupo.

"Acreditar e buscar. Não tem pra onde fugir. É seguir trabalhando. Nós temos esses jogos para buscar, temos que buscar. Não podemos ficar lamentando. Lamentar não vai resolver nosso problema. É trabalhar firme e forte. E acreditar. Quanto ao desempenho, o fato da gente ter jogado dentro de casa contra uma equipe que se defendeu mais que o Vitória... Queira ou não queira, a equipe quer entregar para o torcedor. Tudo isso entra na cabeça do jogador. A gente vem buscando controlar, mas são seres humanos e tudo isso é processo. Difícil? Difícil. Impossível? Não. Por isso nós estamos buscando", finalizou o técnico.

O Ceará está em 10º lugar na tabela da Série B. A equipe volta a campo no sábado (26), quando enfrenta o Tombense. O duelo será às 17h (de Bra´silia), no Estádio Soares de Azevedo.

VEJA ENTREVISTA COMPLETA: