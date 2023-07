Guto Ferreira comandará o Ceará pela primeira vez diante da torcida; veja desempenho como mandante

Nesta sexta-feira (7), contra o Botafogo-SP, Guto Ferreira irá comandar o Ceará diante dos torcedores alvinegros pela primeira vez. As duas equipes entram em campo às 21h30 na Arena Castelão, pela 16ª rodada da Série B do Brasileirão. Guto Ferreira totaliza 97 jogos no comando do Ceará, sendo 48 deles como mandante, mas o treinador nunca comandou o Vovô diante da torcida alvinegra. A primeira passagem de Guto pelo clube aconteceu durante o período mais crítico da pandemia de Covid-19.

Em sua primeira passagem, Guto teve um bom aproveitamento jogando como mandante, apesar da ausência do torcedor nas 48 partidas que fez em casa. Entre 2020 e 2021, foram 25 vitórias como mandante, 11 empates e 12 derrotas, com 59,72% de aproveitamento.

GUTO FERREIRA COMO MANDANTE PELO CEARÁ

2020 : 26 jogos como mandante (12 vitórias, 6 empates e 8 derrotas)

: 26 jogos como mandante (12 vitórias, 6 empates e 8 derrotas) 2021 : 22 jogos como mandante (13 vitórias, 5 empates e 4 derrotas)

: 22 jogos como mandante (13 vitórias, 5 empates e 4 derrotas) TOTAL: 48 jogos como mandante (25 vitórias, 11 empates e 12 derrotas)

O desempenho como mandante tem sido inclusive uma das principais preocupações do Ceará na atual edição da Série B. Após sete jogos como mandante na competição, o Vovô conquistou apenas duas vitórias, tendo um aproveitamento de 33,33%.

JOGOS DO CEARÁ COMO MANDANTE NA SÉRIE B 2023

Ceará 0 x 3 Guarani

Ceará 0 x 2 Vitória

Ceará 2 x 0 Tombense

Ceará 0 x 3 Novorizontino

Ceará 2 x 0 Chapecoense

Ceará 1 x 3 CRB

Ceará 0 x 0 Avaí

O retorno de Guto Ferreira à Porangabuçu teve como um dos principais elementos motivadores justamente o desejo do departamento de futebol na melhora do desempenho da equipe jogando diante de seu torcedor.

O Ceará ocupa atualmente a 12ª colocação na tabela de classificação da Série B do Brasileirão 2023, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. A equipe alvinegra soma 21 pontos depois de 15 rodadas disputadas no torneio.

