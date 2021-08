Guto analisa empate do Ceará e elogia Luiz Otávio: "a qualidade dele todo mundo conhece"

O Ceará empatou com o Atlético-GO sem gols neste domingo (8) e ampliou a sequência invicta para 11 jogos na Série A. Em coletiva, o técnico Guto Ferreira reconheceu o resultado como fruto do equilíbrio e das poucas oportunidades das equipes na Arena Castelão.

Leia mais Alexandre Mota Ceará iguala maior sequência invicta nordestina na Série A, mas tem margem para evolução

“Ninguém teve uma chance maior, nós estivemos até mais perto, mas não fizemos. O jogo foi muito igual, a gente gostaria de ter vencido, mas faltou o gol. Chegamos no último terço, mas chute no gol, só quatro. Precisamos romper essa força de defesa dos adversários", reconheceu.

A partida também foi marcado pelo retorno do zagueiro Luiz Otávio. Afastado por cerca de dois meses para recuperação de uma lesão, o capitão teve uma atuação segura ao lado de Messias. Guto elogiou o defensor e ressaltou o nível técnico do atleta.

"O grande trunfo do bom retorno do Luiz Otávio foi o momento do Lacerda. Com isso a gente conseguiu mais três jogos dele no banco, treinando forte, e ele é um cara muito dedicado, se entrega muito. Aguentou os 90 minutos. É experiente, a qualidade dele todo mundo conhece", afirmou.

Na tabela, a equipe se mantém na 7ª posição, agora com 23 pontos. O próximo compromisso é contra o Corinthians no domingo (15), às 16h, em São Paulo.

Confira outros pontos da entrevista

Jogo contra Atlético-GO

"O Atlético-GO tem um perfil de jogo muito parecido com o nosso: marcação forte, pressão alta e saída boa. Tivemos dificuldade de romper a última linha. Tivemos algumas situações, mas dificuldade para fazer o gol. Foram 19 finalizações, mas no gol foram quatro. As finalizações do adversário foram sete, mas no gol foram duas. Mostra a força da defesa e que nós conseguimos chegar no último terço do campo, mas não conseguimos (o gol) até pela postura dos adversários. Temos de romper a zona de proteção".

Estreia de Erick "O Erick é um jogador de criatividade, habilidade e que ficou mais de 15 dias parado, está sem ritmo. É a sequência de jogos que faz com que ele cresça. E hoje ele sentiu. Uma coisa é a Série B, outra é o confronto de Série A. São jogos de mais corpo, força e mesmo entrando no final, precisa se adaptar ao modelo de jogo. Pela qualidade dele, bom finalizador, pode agregar bastante". Airton de centroavante "O Airton é extremo e eventualmente pode entrar (de camisa 9) em necessidade. A gente colocou ele no final porque o Cléber estava muito desgastado, não era o melhor dele, e depois é um jogador que tem facilidade de jogar 2x1 rápido, aproximação, poderia conseguir alguma jogada no fim. Vai buscando o espaço".