Guto elogia competitividade do Clássico e projeta evolução do Ceará

O técnico do Ceará, Guto Ferreira, comentou a atuação da equpe alvinegra no 1º Clássico-Rei do ano, um empate em 0 a o no Castelão, pela 1ª Fase da Copa do Nordeste e a partir da atuação alvinegra, projeta evolução do novo Ceará. Para Guto, a equipe tem um caminho natural evolutivo e que isso acontecerá no decorrer dos jogos, com encaixe entre remanescentes e reforços.

"O jogo foi extremamente disputado, do início ao fim, com disputa de cada bola. Se não ficou tão bonito, porque os dois times marcaram muito, foi de alta competitividade. Os dois clubes estão com filosofias parecidas e vamos ver como fica para frente, com o aperfeiçoamento de cada um. É inicio de temporada, com vários jogadores que pararam retomando. Também perdemos algumas peças, estamos adaptando outras. A equipe mostra um caminho e espero que ali na frente a gente consiga encaixar os que chegaram, os que ficaram, para que a gente forme uma grande equipe extremamente competitiva e vencedora como foi de 2020", disse Guto.

Para o treinador do Ceará, o time foi superior no Clássico, mas o importante é a equipe ir encaixando e consiga disputar os títulos Estadual e da Copa do Nordeste.

"Foi um jogo muito competitivo, com o 2º tempo com mais de volume nosso e e um pouco mais de supremacia, criando mais, mas nao levamos. Temos muito a evoluir e vamos crescendo jogo a jogo. Agora é poder colocar o melhor e achar o melhor 11 e com a melhor reposição. Queremos somar os pontos para que a gente chegue forte para disputar os títulos".

Colombianos

Ao longo da semana, a expectativa das estreias dos atacantes colombianos Yony González e Steven Mendoza era grande. Mas apenas Mendoza iniciou o duelo como titular, com Yony entrando no 2º tempo.

Guto Ferreira explicou que os dois estão em estágios diferentes de preparação, e que confia na evolução deles.

Sobre Mendoza, o treinador do Ceará citou o condicionamento físico por ter jogado pelo campeonato francês recentemente e treinado com um personal.

"O Mendoza fez testes fisicos muitos bons, ele tem experiencia e uma equipe própria de personal, que orienta os treinamentos. Ele ficou treinando por conta, mesmo terminando o campeonato Frances, esses dias aí, treinou na Colômbia também e facilitou. Ele por detalhe não fez a diferença, fez grandes jogadas, de construção, de estocadas. Acho que vai crescer muito e nos ajudar muito.

Já sobre Yony, Guto vê um caminho semelhante ao que Lima trilhou em 2020.

"O Yony estava sem jogar a 4 meses e um jogador com esse perfil necessita de mais de tempo. Quando o Lima chegou no ano passado era muito parecido, tinha dificuldade na temporada anterior, e foi crescendo, crescendo, da metade da temporada em altussimo nivel. O Yony vai crewcer muito antes disso, mais com calma e tranquilidade. Ele vai dar a resposta, por detalhe não nos ajudou".

Assista à entrevista de Guto Ferreira