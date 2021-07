Guto elogia Ceará em vitória contra Juventude: “soubemos administrar sem deixar de agredir”

O Ceará venceu o Juventude neste domingo (4) e ampliou a sequência de invencibilidade na Série A do Brasileiro para cinco jogos. A equipe cresceu de rendimento dentro da partida, garantiu o placar de 2 a 0 no início do 2º tempo e recebeu elogios do técnico Guto Ferreira.

“A equipe trabalhou no 1º tempo, esteve próximo de fazer o gol e não conseguiu. Conversamos que faltava um pouco de agressividade no último terço do campo. Tivemos a felicidade de fazer o gol logo no início do 2º tempo, com alguns movimentos bons. Em seguida fizemos o segundo, o que nos trouxe tranquilidade. Soubemos administrar sem deixar de agredir”, avaliou.

Com o placar, o Vovô subiu na tabela de classificação, ocupando agora a 8ª posição, com 13 pontos. Guto ressaltou o período crescente da equipe, com três empates (Internacional, São Paulo e Bragantino) e duas vitórias (Juventude e Atlético-MG).

“A gente nunca deixou de agredir e atacar. Tivemos força de manter o adversário longe do nosso gol. Fizemos um jogo propositivo quando tivemos que propor e reativo para reagir. Nossa postura foi idêntica a todas as outras partidas, a característica do adversário que foi diferente”, afirmou.

O próximo compromisso alvinegro é quarta-feira (7) contra o Fluminense. A partida ocorre às 21h30, em São Januário-RJ, válida pela 10ª rodada da competição.

Confira a coletiva do técnico Guto Ferreira: