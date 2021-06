Guto diz que Ceará faltou encaixar melhor os contra-ataques para vencer

O técnico Guto Ferreira acredita que o Ceará poderia ter vencido o Clássico-Rei no jogo de ida da 3ª Fase da Copa do Brasil se tivesse encaixado melhor os contra-ataques que teve. Para ele, faltou algum detalhe para que as jogadas saíssem da forma correta e o time marcasse o segundo gol após abrir o placar no 1º tempo.

"Faltou encaixar os contra-ataques, encaixar a situação de gol. Chegamos bem em condição de perigo e acabamos finalizando errado. O Cléber por detalhe não fez o segundo gol, o Saulo teve a chance, o cabeceio do Klaus. Foram detalhes. Faltou tranquilidade, se não fatalmente o segundo gol teria saído mas vamos seguindo, melhorando e quinta-feira tem mais", disse ele, projetando o duelo de volta no dia 10, que definirá quem avança para a 4ª Fase.

Para Guto, o Ceará procurou controlar o jogo após fazer 1 a 0 e não vê a posse de bola maior do Fortaleza após a abertura do placar como domínio.

"Quando fizemos um a zero, procuramos controlar a partida e conseguimos em muitos momentos. Eles só ficaram cruzando bola na área, de um lado para outro e nós só tivemos dois erros defensivos. No gol deles e uma bola que o Pikachu finalizou para fora após nós cabecearmos para trás. Fora isso, posse de bola não indica controle do jogo, não indica uma situação melhor de jogo".

Antes do jogo de volta, no dia 10, na volta às 19 horas, o Ceará enfrenta o Santos, no sábado, às 16 horas pela Série A. E Guto Ferreira afirmou que o clube ainda definirá o planejamento de elenco para os dois jogos, já que o desgaste dos jogadores ainda é alto.

"Ainda analisaremos com a fisologia do clube e planejar da melhor forma possível. Entre o jogo do Santos e do de volta da Copa do Brasil teremos 4 dias para nos recuperar. Ainda estamos com a estrutura bastante aglomerada de partida. Foram 15 partidas no mês de maio e nos últimos 40 dias foram 20 partidas. Alguns jogadores que atuaram hoje jogarão contra o Santos, já outros, não".

