Guto avalia empate com Fluminense e saídas de Charles e Saulo no Ceará; veja coletiva

O Ceará empatou sem gols com o Fluminense nesta quarta-feira (7) e ampliou a sequência de invencibilidade na Série A para seis jogos. Apesar do desempenho, o técnico Guto Ferreira foi questionado sobre as recentes negociações do clube e ressaltou o trabalho da diretoria.

“A direção está ciente do que a gente perde com a saída desses jogadores e de que maneira pode buscar soluções. No caso de realmente ratificar a saída do Saulo, mais a do Charles, já existiam situações também a cargo da direção. Pode ter certeza que o clube, dentro do possível, até porque o mercado não é assim tão fácil, vai estar procurando fazer o melhor”, explicou.

Na última semana, o volante Charles foi vendido ao FC Midtjylland, da Dinamarca. Já o atacante Saulo tem negociação com uma equipe do futebol japonês e não atuou por orientação do departamento de futebol. Sobre a partida, Guto comemorou com o ponto conquistado.

Legenda: O atacante Cléber foi titular do Ceará contra o Fluminense pela 10ª rodada da Série A Foto: Israel Simonton / CSC

“A medida que o jogo foi passando, o Ceará foi se acomodando dentro da situação, e acho que o 2º tempo, por um bom período, estivemos melhor, inclusive, sendo mais agressivo. Então foi jogo de 0 a 0. Tem que parabenizar a partida do Richard, que fez pelo menos duas defesas difíceis”, destacou.

O próximo compromisso do Vovô é domingo (11) contra o Cuiabá. A bola rola às 18h15, na Arena Pantanal, pela 11ª rodada do Brasileirão.

Assista a coletiva do técnico Guto Ferreira: