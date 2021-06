Guto avalia Ceará x São Paulo e critica gramado da Arena Castelão: “nosso campo de treino é melhor”

O Ceará até largou na frente, mas sofreu o empate do São Paulo e ficou no 1 a 1 neste domingo (27), pela 7ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Para o técnico Guto Ferreira, a vitória alvinegra não foi conquistada por detalhes, principalmente por conta das chances desperdiçadas no 2º tempo.

“Foi detalhe não termos conseguido o gol da vitória. Queria estar vencendo, mas é inegável que fizemos um bom jogo. A vitória não veio por detalhes e esses detalhes precisamos ajustar”, afirmou.

Legenda: Os atletas de Ceará e São Paulo sentiram as condições ruins do gramado da Arena Castelão Foto: Kid Júnior / SVM

Os atletas sentiram também a situação do gramado da Arena Castelão, muito desgastado na maratona de jogos da temporada de 2021. Guto cobrou explicações da organização e ressaltou que o campo de treino do Vovô é melhor que o do estádio.

“O que está acontecendo é uma questão administrativa, não faz nem um mês que acabou o Estadual. Tivemos Estadual, Sul-Americana, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e se jogou todos os dias. Falta um pouco mais de técnica. A empresa que cuida do gramado tem que dar explicações. Nosso campo de treino é melhor que o da Arena”, declarou.

Com o resultado, o Ceará soma nove pontos na tabela de classificação: duas vitórias, três empates e duas derrotas. O próximo compromisso alvinegro é contra o Bragantino na quinta-feira (1º), às 16h, em São Paulo.

Veja a coletiva do técnico Guto Ferreira, do Ceará: