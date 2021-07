Guto avalia desempenho do Ceará contra Sport e sequência invicta: "grupo fazendo história"

O Ceará empatou sem gols com o Sport neste domingo (25), na Ilha do Retiro, pela 13ª rodada da Série A de 2021. A partida foi marcada por faltas e poucas chances de gol em Pernambuco. Para o técnico alvinegro Guto Ferreira, faltou maior agressividade para conquistar a vitória.

"Acho que faltou agressividade no terço final do campo e assertividade. Tivemos um jogo com número alto de finalizações, 14, sete na área, mas acho que no gol, nem nós, nem eles acertaram. Não conseguimos vencer porque não conseguimos colocar dentro da casinha", afirmou.

Na tabela de classificação, o Vovô se mantém na 7ª posição, com 19 pontos. Dentro do Brasileirão, ostenta a maior sequência invicta da competição, agora com nove partidas sem derrota. Guto elogiou o momento, mas ressaltou que a campanha deve ser coroada no fim do torneio.

Legenda: Lima foi o atleta mais participativo do Ceará na Ilha do Retiro contra o Sport Foto: Felipe Santos / CSC

"É muito importante para o grupo, passa confiança com o grupo fazendo história. Mas isso só estará concretizado se terminarmos a competição com classificações importantes, como foi a do ano passado. E o que vale ressaltar é que nessa rodada a gente tinha 14 pontos em 13º lugar, e esse ano estamos em 7º, com 19 pontos. Isso mostra uma regularidade maior”, apontou.

O próximo compromisso do Vovô é domingo (1º) contra o Fortaleza. O Clássico-Rei ocorre às 20h30, na Arena Castelão, pela 14ª rodada da Série A.

Confira a coletiva do técnico Guto Ferreira: