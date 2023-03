Gustavo Scarpa e Mayke cobram golpe milionário na Justiça após indicação de empresa de Willian

O meia Gustavo Scarpa, do Nottingham Forrest-ING, e o lateral-esquerdo Mayke, do Palmeiras, acionaram a Justiça para denunciar um golpe em investimento de criptomoedas. Juntos, perderam cerca de R$ 10,4 milhões após aportar em empresa indicada pelo atacante Willian, do Fluminense.

Na ação judicial, a dupla alega que tentou sacar o valor e não conseguiu. A promessa da Xland Holding Ltda era de gerar um retorno entre 3,5% e 5% por mês, segundo indicou reportagem do ge.

Uma investigação foi iniciada para apurar a situação. Vale ressaltar que Willian atuou com os atletas no Palmeiras em 2021, quando a operação foi feita, sendo proprietário da WLJC Gestão Financeira.

Até o momento, nenhuma das partes se manifestou publicamente sobre o tema.