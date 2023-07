Gustavo Morínigo recebe medalha de campeão da Copa do Nordeste pelo Ceará

Demitido do Ceará antes da partida decisiva da Final da Copa do Nordeste, Gustavo Morínigo recebeu a medalha de campeão da competição nesta segunda-feira (17). O ex-treinador alvinegro divulgou imagens em suas redes sociais, nas quais é possível ver o objeto que representa a conquista e uma camisa do Vovô.

Legenda: Medalha de campeão da Copa do Nordeste recebida por Gustavo Morínigo. Foto: Reprodução / Instagram

Legenda: Morínigo posta foto de medalha e camisa do Ceará. Foto: Reprodução / Instagram

Nas publicações, o paraguaio mostra gratidão ao Ceará e a todos que conviveram com ele no período, como atletas, membros da comissão e diretoria do clube.

"Agora sim! Oficialmente campeão da Copa do Nordeste 2023 com o Ceará. Gratidão por ter feito parte da grande história do gigante do Nordeste. Obrigado a toda diretoria, comissão e jogadores, formamos uma família a base do respeito e compromisso, eternamente gracias", escreveu.

PELO CEARÁ

Gustavo Morínigo chegou ao Ceará para a temporada de 2023 e comandou a equipe em 24 partidas, totalizando 14 vitórias, cinco empates e cinco derrotas - aproveitamento de 65,2%. O treinador levou o Vovô as finais do Campeonato Cearense e da Copa do Nordeste, caindo rapidamente nas graças da torcida alvinegra. No entanto, após duas derrotas nas duas primeiras rodadas da Série B, a diretoria alvinegra decidiu encerrar o vínculo com o profissional.